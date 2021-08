우리은행, 네이버와 손잡고 '소상공인' 지원 나선다

금융·디지털 성장 교육과정 공동 개설

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 네이버와 소상공인의 ‘온라인 시장 진출 지원을 위한 전략적 업무 협약’을 비대면으로 체결했다고 6일 밝혔다.

협약을 통해 우리은행의 금융 노하우와 네이버의 온라인커머스 노하우를 결합한 소상공인 특화 교육과정 공동 운영을 통해 소상공인의 온라인시장 진출을 적극적으로 지원해 나갈 계획이다.

교육과정의 모집대상은 ▲온라인시장 진출을 희망하는 소상공인 ▲온라인 스토어 창업을 희망하는 예비 소상공인이다. 오는 20일까지 우리은행 인터넷뱅킹? 우리원뱅킹 및 우리은행 영업점과 네이버 파트너스퀘어 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 각 30명씩 총 60명을 선발한다.

선발된 소상공인은 네이버 파트너스퀘어 홈페이지에서 ‘정책자금 활용방법’, ‘소상공인 사업자 신용관리’등 금융 전문가의 소상공인 컨설팅은 물론 온라인 마케팅 전략 등 실질적이고 체계적인 맞춤형 교육이 진행될 예정이다.

우리은행은 교육과정을 수료한 소상공인 대상으로 ▲보증서 대출 및 대출금리 우대 ▲뱅킹수수료 면제 ▲자금관리프로그램 제공 등 다양한 금융 혜택을 제공함으로써 온라인시장 진출 시 안정적인 경영을 지원해 나갈 계획이다.

권광석 우리은행장은 “협약을 통해 금융과 온라인커머스 분야에서 축적된 양사의 노하우를 융합해 온라인시장 진출을 희망하는 소상공인을 위한 차별화된 교육을 제공할 예정이다"고 밝혔다.

