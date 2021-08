파세코, 동남아 이어 남미 진출…"국가대표 창문형 에어컨"

[아시아경제 이준형 기자] 창문형 에어컨 제조업체 파세코가 남미 시장 개척에 나섰다.

파세코는 칠레에 창문형 에어컨을 수출한다고 6일 밝혔다. 회사는 다음달부터 창문형 에어컨 약 1000대를 칠레에 수출하고 물량을 점차 늘려갈 계획이다. 회사가 이번에 수주한 초도 물량은 이미 칠레에 수출되고 있는 국내 브랜드 에어컨 물량의 약 20%에 이른다. 또한 파세코가 국가대표 공동상표 '브랜드 K'를 획득한 후 이뤄진 수출 계약이라 의미가 있다는 게 회사의 설명이다.

파세코의 기술력은 진입장벽이 높다고 알려진 남미 시장에 뛰어들 수 있었던 배경이다. 회사 창문형 에어컨은 현지에서 최고 수준의 전기 안전성과 에너지 효율 등급을 획득했다. 코로나19로 비대면에 대한 수요가 높아져 자가 설치가 가능한 창문형 에어컨에 대한 관심이 늘어난 영향도 있다.

앞서 파세코는 올 3월 베트남과 싱가포르에서 수출 계약을 수주했다. 이후 회사는 수출전담팀을 신설하고 글로벌 마케팅에 힘을 쏟기 시작했다.

파세코 관계자는 "자사 창문형 에어컨의 가격은 기존 칠레 시장에서 판매되고 있는 벽걸이 에어컨 대비 3배, 중국산 창문형 에어컨 대비 2배 가량 비싸다"면서 "그럼에도 뛰어난 성능과 품질, 디자인으로 호평을 받아 일반적인 초도 물량보다 많은 물량을 수주 받았다"고 말했다. 그는 "세계적인 열돔 현상으로 역대급 폭염이 기승을 부리고 있는 만큼 유럽과 북미 시장 개척에도 속도를 낼 계획"이라고 덧붙였다.

