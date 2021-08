11번가, 하이트진로 ‘테라X스탠리’ 캠핑 굿즈 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 하이트진로의 ‘테라X스탠리’ 컬래버레이션 굿즈를 라이브 방송을 통해 한정 수량 단독 판매한다고 6일 밝혔다.

이번 방송은 이날 오후 9시 ‘LIVE 11’에서 진행된다. 유튜브 채널 ‘피식대학’ 인기 콘텐츠 한사랑 산악회의 배용길·정광용이 출연해 총 5종의 굿즈를 공개한다.

테라X스탠리 콜라보 굿즈는 캠핑족에게 사랑받는 아웃도어 브랜드 스탠리만의 감성적인 디자인에 하이트진로 테라의 로고가 새겨진 것이 특징이다. 품목별로 1인 1개까지 구매할 수 있으며 보냉 그라울러와 테라병 가랜드 세트의 경우 1인 2개까지 구매 가능하다. 제품은 모두 무료 배송된다.

11번가 관계자는 “하이트진로와 함께 선보여 온 이색 굿즈들이 꾸준히 완판 행렬을 이어온 만큼 이번 굿즈도 조기 품절이 예상된다”며 “한사랑 산악회 특유의 꾸밈없고 유쾌한 분위기 속에서 진행되는 라이브 방송을 통해 쇼핑의 재미 또한 가득할 것”이라고 말했다.

