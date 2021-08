서울시, 전통음식 비대면 무료강좌 참여시민 200명 10일부터 선착순 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 여름에 즐기는 전통간식, 전통장으로 만드는 한식양념을 배울 수 있는 전통음식 비대면무료강좌가 13일, 17일 이틀 동안 서울시농업기술센터에서 비대면으로 진행한다고 6일 밝혔다.

각 강좌별 참석자는 100명으로, 총 200명의 교육생은 8월 10일(화) 오전 10시부터 인터넷으로 선착순 모집한다. 13일 한식디저트 강좌에는 한식디저트류 3종을, 17일 한식양념 강좌에는 전통장을 이용한 한식양념 4종을 비대면 시연한다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 "무더위와 코로나로 힘든 여름을 이겨내실 수 있도록, 전통음식 중 하나인 여름 한식디저트와 다양한 요리에 활용할 수 있는 한식양념 교육을 개설했다"며 "시민들에게 건강한 전통음식 보급에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

