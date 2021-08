"삼성 잇(IT)템 한자리에" G마켓·옥션, 삼성전자 브랜드 세일

삼성 IT&모바일 인기 품목 최대 30만원 할인

노트북, 모니터, 프린터, 저장장치, 갤럭시 버즈 등 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 8일까지 '삼성전자 IT·모바일 브랜드세일'을 실시하고 노트북, 모니터, 프린터, 저장장치, 갤럭시 버즈 등 인기 제품을 할인 판매한다고 6일 밝혔다. G마켓은 7종, 옥션은 6종의 중복할인쿠폰을 제공하며 G마켓 단독 카드사 즉시 할인 혜택까지 다양한 추가 혜택이 주어진다.

재택근무, 온라인 수업, '집콕' 생활 등으로 높아진 IT 및 모바일 기기 수요를 바탕으로 마련한 이번 행사에서는 상품별 중복할인쿠폰을 지급한다. 삼성 모니터 구매 시 16% 할인쿠폰을 사용할 수 있으며 갤럭시버즈는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. JBL·하만카돈 전용 쿠폰(10%), 삼성 저장장치 전용 쿠폰(15%), 갤럽시탭(20%), 갤럭시워치(14%) 중복할인쿠폰도 다운 받아 사용할 수 있다. G마켓에서는 프린터 구매 시 21% 중복 쿠폰도 적용할 수 있다.

G마켓에서는 카드사 추가 할인 혜택도 제공한다. 스마일페이로 등록된 삼성카드를 이용해 결제 시 5% 즉시할인을 받을 수 있다. 각각의 중복할인쿠폰과 카드사 할인 혜택은 행사기간 내 예산 소진 시까지 제공한다.

주요 판매 제품으로는 ▲삼성전자 오디세이 G3 27인치 게이밍 모니터(S27AG300) ▲갤럭시버즈 플러스 ▲갤럭시북 프로 ▲삼성 외장 SSD T7(1TB) ▲갤럭시 워치3 ▲JBL BAR 9.1 사운드바 등이 있다.

보다 자세한 내용은 G마켓 또는 옥션에서 '삼성전자 IT·모바일 브랜드세일' 프로모션 배너를 클릭하면 확인 가능하다.

이주철 이베이코리아 영업본부 부문장(전무)은 "재택 근무, 온라인 수업 등이 일상화되면서 디지털 기기의 수요가 꾸준히 늘고 있다"며 "풍성한 할인 혜택과 함께하는 만큼 많은 관심 부탁한다"고 말했다.

