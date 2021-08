[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 한 달 가까이 불볕더위가 이어지고 있는 가운데 가을로 들어선다는 절기 입추(立秋)를 이틀 앞둔 5일 전남 강진군 강진읍 강진 호수공원 광장 해바라기가 활짝 피어 하늘거리고 있다.

