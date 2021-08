[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 5일 이현호 차장이 세종시 소재 세종테크노파크 건립공사 현장을 방문해 코로나19 방역수칙 이행 여부와 폭염 피해 예방을 위한 건설근로자 안전대책을 점검했다고 밝혔다. 조달청은 세종테크노파크 공사현장을 포함해 전국 23개 공공건설 현장에서 코로나19 및 폭염 대응 안전점검을 계속 진행할 계획이다. 이 차장(왼쪽 두 번째)이 현장 관계자들과 코로나19 방역 및 폭염 대응 방안을 논의하고 있다. 조달청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr