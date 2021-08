신한은행, '저축왕 워너비' 이벤트 시드머니 1억 돌파

주차별 가입고객 수에 따라 적립

추첨 통해 고객에게 시드머니 제공

[아시아경제 김진호 기자] 신한은행은 국민 저축 캠페인 ‘저축왕 워너비’ 이벤트의 시드머니가 1억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

‘저축왕 워너비’ 이벤트는 오는 15일까지 신한 쏠(SOL)과 영업점, 인터넷 뱅킹으로 적금상품 또는 주택청약상품 10만원 이상 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

신한은행은 1주차(7월 19일~25일), 2주차(7월 26일~8월 1일), 3주차(8월 2일~8일), 4주차(8월 9일~15일)별 가입고객 수에 따라 시드머니와 장학금을 적립하는데 지난 3일 기준으로 총 시드머니가 1억원을 넘겼다고 밝혔다.

신한은행은 오는 20일 추첨을 통해 1~4주차별 대상 고객 중 1명씩 총 4명을 선정해 각 주차별 적립된 시드머니를 제공할 예정이다.

신한은행 관계자는 “저축의 가치를 생각해보고 꾸준한 저축을 통해 시드머니를 모으는 고객을 응원하고자 시작한 이벤트가 많은 고객의 사랑과 관심으로 시드머니 1억원을 달성했다”며 “추첨을 통해 누구나 시드머니를 가질 수 있는 만큼 남은 이벤트 기간에 더 많은 고객이 참여하기를 바란다”고 말했다.

