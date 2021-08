[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의소가 5일 발표된 탄소중립 시나리오 초안에 대해 경제계 의견을 반영해야 한다고 평가했다.

대한상의는 5일 오후 대통령 직속 기구인 2050탄소중립위원회의 발표 내용과 관련 "앞으로 의견 수렴 및 논의 과정에서 기업들의 의견이 적극 반영되길 기대한다"며 이같이 밝혔다.

대한상의는 "2050 탄소중립은 우리 사회가 나아가야 할 방향이며 기업들도 피할 수 없는 과제로 인식하고 있다"면서도 "다만 업종별·규모별로 기업이 맞닥뜨린 상황과 여건이 달라 폭넓은 의견수렴을 통해 해법을 찾아야 한다"고 설명했다.

이어 "어려운 경영환경 속에서도 탄소감축 기술개발에 힘쓰는 기업들에 대한 지원책도 마련해야 한다"고 덧붙였다.

