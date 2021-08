최재형 "이명박·박근혜 사면, 이재용 가석방 바람직"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 5일 이명박·박근혜 전 대통령의 사면, 이재용 삼성전자 부회장의 가석방에 찬성 의사를 표했다.

최 전 원장은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 이명박·박근혜 두 전직 대통령 사면론과 관련해 "(문재인) 대통령이 (사면을) 결단하는 것이 국민 통합 차원에서 바람직하다"며 "그 시기를 구체적으로 말하기는 어렵지만, 전직 대통령 두 분이 지금처럼 수형생활을 하고 있는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.

이어 "과거 김대중 전 대통령 시절 김영삼 전 대통령에게 건의해 전두환·노태우 전 대통령을 사면했던 것처럼 사면을 행사하는 쪽이 바람직하다"고 설명했다.

이 부회장에 대해서는 "이 부회장이 원칙적으로 가석방의 기본적인 조건은 갖추고 있는 상황"이라며 "가석방 기준을 정할 때, 이 부회장이 기업가로서 국가에 기여한 부분과 앞으로 기여할 부분을 함께 고려해 판단해줬으면 좋겠다"고 언급했다.

이어 '이 부회장 가석방이 국가적으로 바람직하다고 보느냐'는 질문에는 "얼마 남지 않은 형기를 채우는 것에 대해 (가석방이) '법 앞에 평등하냐'는 생각을 갖고 있는 국민도 있고, 이 부회장이 재벌 총수여서 불평등한 대우를 받는 게 아닌가 생각을 하는 분들도 없지는 않을 것"이라고 말했다.

한편 최 전 원장은 헌법 가치를 가장 잘 지킨 대통령으로 이승만 전 대통령을 꼽았다. 이와 관련해 "공과가 있는 분이지만 자유민주주의에 기초한 헌법을 제정해 이 나라가 처음 나아가야 할 방향을 정해준 대통령"이라고 평가했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr