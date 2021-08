[아시아경제 문혜원 기자] 스쿨푸드는 가정간편식(HMR) ‘스쿨푸드 푸짐한 튀김 국물 떡볶이’가 이마트 트레이더스에 입점했다고 5일 밝혔다.

푸짐한 튀김 국물 떡볶이는 가정에서 만들기 어려운 김말이, 야채튀김, 오징어 튀김, 잡채튀김 등을 국물떡볶이와 함께 제공해 더욱 풍성한 맛을 즐길 수 있다.

더욱 바삭한 식감을 선호하는 ‘찍먹파’ 소비자들은 푸짐한 국물 떡볶이에 포함된 튀김들을 에어프라이어에 별도 조리해 떡볶이 국물과 함께 먹으면 바삭한 식감과 감칠맛을 그대로 느낄 수 있다.

스쿨푸드 관계자는 “코로나19 장기화로 홈밥족이 늘면서 가정간편식에 대한 수요도 점점 더 증가하고 있다”며 “앞으로도 소비자들이 더 쉽고 편하게 스쿨푸드 간편식 메뉴를 즐길 수 있도록 유통채널의 다양화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

