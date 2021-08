이마트24×왓챠, '1년 무료 이용권' 담아 왓챠 팝콘 시즌2 출시

왓챠 무료 이용권 담은 '왓챠 팝콘' 5만개 완판

기존 3개월·1개월·2주 무료 이용권에 1년권(골든티켓) 추가해 출시

[아시아경제 김유리 기자] '왓챠' 무료이용권이 동봉된 '왓챠 팝콘'이 완판되면서 '왓챠 팝콘 시즌2'가 출시된다.

편의점 이마트24는 동영상 스트리밍 서비스 왓챠와 오는 12일 '왓챠 팝콘 시즌2'를 5만5000개 한정으로 출시한다고 5일 밝혔다. 가격은 기존과 동일한 2000원이다.

이번에 선보이는 '왓챠 팝콘 시즌2'에는 왓챠 1년 무료이용권, 일명 골든티켓이 추가됐다. 기존과 동일하게 모든 왓챠 팝콘에 '왓챠 3개월·1개월·2주 프리미엄 무료 이용권' 중 1종이 랜덤으로 동봉된 것에 더해 1년 무료 이용권을 추가해 고객 혜택을 강화했다는 설명이다. 고객들은 쿠폰에 인쇄된 QR코드를 통해 간편하게 등록할 수 있으며 해당되는 기간 동안 왓챠에서 4개 기기 동시 재생이 가능한 프리미엄 이용권 혜택을 누릴 수 있다.

왓챠에 신규 가입하면 2주간 무료 이용 혜택을 제공하고 여기에 왓챠 팝콘 쿠폰 중복 사용을 하면 신규 고객의 경우 최소 한 달(2주 무료이용권 당첨 시) 무료 이용이 가능하다. 기존 회원 역시 쿠폰 기간 무료 이용이 가능하다.

시즌1 상품 구매 후 쿠폰을 통해 무료 이용을 진행한 고객도 시즌2에서 다시 쿠폰을 등록할 경우 추가 무료 이용이 가능하다.

이마트24 모바일앱 이벤트도 더했다. 고객들은 오는 13일부터 이마트24에서 왓챠팝콘 시즌2 상품을 구매 후 쿠폰 QR코드를 통해 왓챠 무료이용권 복권 이벤트 페이지로 이동해 1년권(5장), 3개월권(20장), 1개월권(50장), 2주권(300장)을 노려 볼 수 있다. 앱에서 진행하는 복권 긁기 이벤트에는 꽝도 있으며 앱 이벤트에서 당첨된 무료이용권은 왓챠팝콘 시즌2에 동봉된 쿠폰과 별개로 중복 사용할 수 있다. 8월31일 복권 긁기 이벤트가 종료되면 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 아이패드 프로(12.9인치 128GB, 1명)도 선물한다.

지난 6월21일 출시한 왓챠 팝콘은 가맹점 주문이 이어지며 일주일 만에 5만개가 모두 발주 완료 됐다. 매장에 진열된 왓챠 팝콘은 한 달 만에 완판됐다.

왓챠 팝콘이 판매된 기간 동안 팝콘 상품군 매출은 전년 동기 대비 36% 증가했다. 캐러멜, 치즈, 양파 3가지 맛을 한 통에 담은 팝콘을 2000원에 즐길 수 있으면서 왓챠 무료 이용권까지 받을 수 있는 차별화된 상품이 고객 호응을 얻으면서 팝콘 매출 전체를 끌어 올린 것으로 이마트24는 분석했다.

이마트24 마케팅팀 정현우파트너는 "최초 5만개 한정 기획상품으로 선보였던 왓챠 팝콘에 대한 가맹점과 고객의 큰 호응과 함께 추가 생산 요청이 이어짐에 따라 왓챠 1년 무료 이용권까지 추가해 시즌2 상품을 생산하기로 결정했다"며 "집에서 영상 콘텐츠를 즐기는 고객들이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 12일에 출시되는 왓챠 팝콘 시즌2 역시 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다"고 말했다.

