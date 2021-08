도봉구 정책백서 시즌2 '도봉디비디비맵' 영상 공개

이번 정책백서 도봉구 빅데이터 개방 시스템 '디비디비맵'과 '혜안시스템-빅데이터 공통기반 플랫폼(소셜분석)' 활용한 지난 7년간 도봉구 키워드 변화 분석결과 소개

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진) 정책백서 시즌2 5화 도봉 ‘디비디비맵’ 영상이 ‘도봉봉TV 채널’을 통해 공개됐다.

‘도봉구 정책백서’는 매월 도봉의 특색있는 사업을 선정, 도봉구 아나운서가 알기 쉽게 설명하는 코너이다. ‘정책백서 시즌2’는 올해 3월 시작하여 현재 5화까지 공개됐다.

이번 정책백서는 도봉구 빅데이터 공유광장인 '디비디비맵'과 '혜안시스템-빅데이터 공통기반 플랫폼(소셜분석)'을 활용한 지난 7년간의 도봉의 키워드 변화 분석 결과를 소개했다.

‘디비디비맵’이란 도봉의 영어 이니셜인 DB와 데이데베이스의 DB를 합해 만든 이름으로, 구는 지난 2020년 11월 도봉형 공공데이터 플랫폼인 ‘디비디비맵’ 홈페이지를 구축해 구민에게 개방한 바 있다.

도봉구는 분석 검색어를 ‘도봉’으로 설정, 2014년7월1일부터 2015년6월30일 1년 동안과 2020년7월1일부터 2021년6월14일까지의 1년 동안의 뉴스, 블로그, 트위터 등의 검색값을 비교했다.

이번 빅데이터 분석 결과는 도봉구 정책백서 영상 홈페이지서 확인할 수 있다. 영상은 유튜브 ‘도봉봉TV’를 검색하면 시청할 수 있으며, 디비디비맵은 검색포털에서 ‘디비비디맵을 검색하거나 도봉구 홈페이지 우측 상단 링크를 통해 들어갈 수 있다.

이동진 도봉구청장은 정책백서 영상 인터뷰에서 “도봉구는 그간 건널목에 그늘막을 설치할 때 유동인구가 많은 곳을 분석해서 우선 설치한다든지, 혼자사는 여성이 어느 지역에 많이 사는지를 데이터로 분석해서 여성안심길을 만든다든지, 빅데이터를 행정의 영역에 적극 활용하고 있다. 스마트폰으로 쉽게 이용할 수 있는 우리 동네의 빅데이터, 디비디비맵이 여러분의 손 안에 있으니 많은 이용 부탁드린다”고 전했다.

도봉구는 앞으로도 정책백서로서 구의 이모저모를 이연아 아나운서와 함께 구민들에게 알기쉽게 전달한다는 방침이다. ’도봉봉TV‘ 채널에 들어오면 정책백서 뿐 아니라 도봉영상크리에이터들의 작품들과 도봉주간뉴스 등 도봉구와 관련한 다양한 소식들을 접할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr