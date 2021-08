"안산·김연아·BTS 공통점은 '문파'"…도 넘은 대선 경선 홍보물 '눈살'

[아시아경제 강주희 기자] 일부 여권 대선주자 지지자들이 올림픽 국가대표 선수와 가수 등을 이용한 홍보 포스터를 만들어 공유해 논란이 일고 있다. 구체적으로 정치적 표현을 내비친 적 없는 운동선수와 연예인들을 정치 논쟁에 끌어들이고 있다는 지적이 나오고 있다.

4일 트위터에는 대선주자인 이낙연 전 더불어민주당 대표를 응원하는 포스터가 공유됐다. 이 포스터에는 도쿄올림픽 양궁 3관왕인 안산 선수, 피겨스케이트 금메달리스트인 김연아 선수, 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 사진과 함께 "이들의 공통점은? 모두 문파라는 것!"이라는 문구가 적혀 있다.

문구 아래에는 이 전 대표의 사진과 '내 삶을 지켜주는 나라', '문꿀오소리'라는 문구도 포함됐다. '문파', '문꿀오소리'는 모두 문재인 대통령의 강성 지지층을 칭하는 말이다. 이 포스터는 이 전 대표의 지지자가 만들어 공유한 것으로 알려졌다.

그런가 하면, 이재명 경기지사의 지지자들 또한 안산 선수의 사진을 이용해 홍보 포스터를 만들었다. 이 포스터에는 "국민께 큰 감동을 쏘아 올린 안산 선수, 고맙습니다" 등 안산 선수를 응원하는 문구와 함께 '이재명은 합니다' '더불어민주당 제20대 대통령 경선 후보'라는 문구가 적혀 있었다.

대선주자들이 운동선수를 직접 언급하는 경우도 있었다. 박용진 민주당 의원 홍보 트위터 계정은 4일 여자 배구 국가대표 김연경 선수의 사진에 박 의원 얼굴을 합성한 홍보물을 공개했다.

이어 "도쿄올림픽에서 우리나라 여자배구 대표팀이 4강 진출했다"라며 "식빵 언니 김연경 선수도 좋지만 단팥빵형 박용진 후보님은 어떠세요"라는 글을 남겼다. 도쿄올림픽에서 한국 여자배구 대표팀이 터키를 꺾고 4강 진출에 성공하자, 김연경 선수를 거론하며 홍보에 나선 것이다. 현재 이 트윗은 삭제된 상태다.

이 지사 역시 김연경 선수를 언급하며 정치에 대한 의지를 다짐하는 글을 올렸다. 이 지사는 3일 페이스북에 "정치도 (스포츠와) 크게 다르지 않은 것 같다"라며 "온갖 마타도어의 강을 건너야 하며 중심을 잃지 않고 실력을 증명해야 국민의 두터운 신뢰도 얻을 수 있다"고 썼다.

운동선수와 연예인을 정치 경선에 이용하는 듯한 홍보 방식을 두고 시민들 사이에선 비판이 쏟아졌다. 누리꾼들은 "선수들에게 동의는 얻고 사진 사용하는 건가요?", "가만히 있는 선수들을 왜 끌어들이나요", "선수들의 노력을 악용하지 말라" 등의 반응을 보였다.

정치권에서도 비판의 목소리가 나왔다. 야권 대선주자인 황교안 전 국민의힘 대표는 4일 이 지사를 겨냥해 "결전을 앞둔 국가대표 선수를 그냥 마음속으로 응원만 하면 되지, 왜 정치에 끌어들여 이용하려 합니까"라며 "아무리 급해도 자중하시기 바란다"고 지적했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr