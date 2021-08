[아시아경제 배경환 기자] 체코 서부에서 승객을 태운 열차가 서로 충돌하는 사고가 발생, 2명이 사망하고 38명이 다쳤다.

4일 외신 등에 따르면 이날 오전 8시쯤 뮌헨을 출발해 프라하로 향하던 고속열차가 체코 서부 독일 국경 인근에서 마주오던 근거리노선 열차와 충돌했다. 이 사고로 2명이 사망하고 7명은 중상을 입었으며 나머지 31명은 다쳤다.

사고는 고속열차가 정지신호에도 운행을 계속하면서 발생한 것으로 알려졌다. 체코 교통장관은 "두 열차 기관사 중 1명이 빨간불인데도 운행해 다른 열차와 충돌했다"고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr