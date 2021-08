[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 블랙핑크의 제니가 치명적인 섹시미를 과시했다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 패션 화보촬영 현장을 공개했다. "내가 어디서 영감을 받았는지 알지?"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진 속 제니는 과감한 절개가 돋보이는 블랙드레스를 입고 있다. 칼단발과 고혹적인 눈빛이 섹시함을 배가 시킨다.

이를 본 글로벌 팬들은 하루 만에 650만개의 '좋아요'로 화답했다.

