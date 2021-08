파리바게뜨 아이스컵 ‘빅 오(BIG EAU)’, 무더위 극복 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자]파리바게뜨는 여름을 맞아 리유저블 아이스컵 ‘빅 오(BIG EAU)’ 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

폭염 속 무더위 극복을 테마로 5일부터 오는 11일까지 ‘빅 오(권장소비자가격 2500원)’ 구매 시 해피앱을 통해 1000원을 할인해준다.

빅 오는 투명컵에 일반 얼음에 비해 잘 녹지 않는 야구공 크기의 구(球)형 얼음이 담겨있어 위스키, 하이볼 등 다양한 홈술 뿐 아니라 주스, 커피 등 음료와 함께 즐기기에 제격이다. 또한 구형 얼음이 선사하는 고급스러운 분위기가 젊은 MZ 세대들의 SNS 인증용 아이템으로도 좋은 반응을 얻고 있다.

세계적인 디자이너 카림 라시드와 협업해 디자인한 빅 오는 물결의 파동을 형상화한 감각적인 스타일과 손에 쏙 들어오는 안정적인 그립감을 자랑하며, 반영구적으로 재사용 가능한 친환경 리유저블 제품이다.

