전세계 코로나 누적확진 2억명…변이에 반년만에 2배

[아시아경제 조현의 기자] 전 세계 코로나19 누적 확진자가 4일(한국시간) 2억명을 넘어섰다. 2019년 12월 31일 중국 우한에서 첫 환자가 보고된 지 1년 7개월 만이다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 이날 오전 7시 30분 기준 세계 누적 확진자는 2억18만명, 누적 사망자는 425만명을 넘었다.

누적 확진자는 코로나19 사태가 발생하고 약 1년 1개월 만인 올해 1월 26일 1억명을 넘었는데 이후로 2억명에 이르기까지는 반년여밖에 걸리지 않았다. 영국발 알파, 남아프리카공화국발 베타, 브라질발 감마, 인도발 델타 등 변이 기존 바이러스보다 전파력이 강하고 백신 효과도 저해할 수 있는 변이 바이러스가 기승을 부리는 데 따른 것이다.

미국(3602만명), 인도(3177만명), 브라질(1999만명) 등 3개 나라의 누적 확진자만 8778만명을 넘는다. 전체의 44% 수준이다.

러시아·프랑스도 600만명대, 영국·터키는 500만명대, 아르헨티나·콜롬비아·스페인·이탈리아가 400만명대에 달한다.

누적 사망자는 426만명이다. 미국이 63만여명으로 가장 많고 브라질(55만8000여명), 인도(42만5000여명), 멕시코(24만1000여명), 페루(19만6000여명) 등이 뒤를 이었다.

백신 접종을 완료한 사람은 2일까지 11억5000만여명으로 세계 인구의 14.8%다. 1회 이상 접종한 사람까지 합치면 22억3000만명으로 전체의 28.6%다.

