[아시아경제 김흥순 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 1,500 등락률 +0.57% 거래량 279,936 전일가 263,500 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close 은 계열사 셀트리온헬스케어와 576억원 규모의 바이오시밀러 항체의약품 램시마IV 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다. 이는 셀트리온 최근 매출액 대비 3.12% 수준이다.

