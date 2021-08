이재명, '음주운전 재범' 의혹 일축 "이미 모든 전과 제출"

이재명 "변명의 여지 없이 음주운전 반성하고 사과드려"

김두관 "벌금 150만원 이상하다는 제보 계속돼…초범의 경우 70만원이 일반적"

[아시아경제 나예은 기자] 여권 대선주자 이재명 경기지사는 자신의 음주운전 전과 횟수에 관한 일각의 의혹 제기에 "오래전부터 벌금 액수와 상관없이 모든 전과를 공천심사 때 제출했다"고 밝혔다.

이 지사는 3일 국회에서 기자들과 만나 "당내 후보께서 이재명의 과거를 지적하고 싶었을 텐데, 전과기록은 다 제출돼 있다"고 말했다. 이는 앞서 당내 대권 경쟁상대인 김두관 의원이 이 지사의 음주운전 횟수에 의문을 제기한 것을 반박한 것으로 보인다.

이 지사는 "아시다시피 시립의료원 설립 운동을 하다가 시정 방해로 처벌받은 전력이 있고, 특혜분양사건이라고 권력형 비리 사건을 추적해 폭로했다가 검사 사칭을 도와줬다는, 제 입장에서는 누명을 쓴 게 있다"며 "지하철 계단 밑에서 명함을 줬다는 이유로 표적 수사를 당해 벌금 50만원을 냈는데 그것이 다 공개돼 있다"고 설명했다.

이어 "변명의 여지 없이 음주운전한 사실은 반성하고 사과드린다"고 말했다.

다만 "이것도 동료에 대한 최소한의 애정에 대한 문제"라며 "전과기록이 다 제출돼 있고 본인들도 내셨을 텐데 그런 말씀을 하시니 이해하기 어렵다"고 불만을 표했다.

앞서 더불어민주당 대선주자 김두관의원은 이날(3일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이재명 후보의 음주운전 150만원이 이상하다는 제보가 계속된다"며 "과거에는 음주운전 초범의 경우 70만원이 일반적이고 재범, 취소 수준의 폭음, 사고가 150만원이라고 한다"고 지적했다.

그는 "100만원 이하 모든 범죄 기록을 공개하자"며 "국민의힘에서는 후보 검증단까지 만든다고 하는데, 우리는 여론조사 지지율에 취해 한 번도 그런 생각을 못했다"고 말했다.

김 의원은 "어차피 국민 앞에 선보일 민주당의 대표 선수를 뽑는 게 경선인데 우리 스스로 이런 정도의 검증을 못한다면 어디 말이나 되겠느냐"며 "저도 곧바로 범죄 기록 회보서를 신청할 테니 공감하는 모든 후보들도 같이 공개해 주실 것을 제안한다. 이래야 더이상의 논란 없이 깔끔하게 갈 수 있다"고 했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr