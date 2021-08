목포시, 하반기 노인일자리 참여인원 확대 추진

보건복지부 노인일자리 사업비 추가 확보, 공익활동형 8월 150명, 9월 100명

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 올해 하반기 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자를 확대 추진한다고 3일 밝혔다.

시는 코로나19로 인한 저소득 노인가구의 소득 보전 및 사회활동 지원을 위해 보건복지부로부터 노인일자리를 추가 배정 사업량과 상반기 사업비 정산결과에 따라 하반기에 250여명을 대기자 중 선발한다.

이어 시는 8월에 150명, 9월에는 100명을 각각 사업에 투입할 예정으로 추가 노인일자리사업에 참여하는 어르신들은 공익활동형인 ‘아름다운마을 만들기사업’에 활동하며 시내 거리환경 정화활동에 참여한다.

시는 어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활을 위하여 올해 110억 2천 6백만 원(시비 38억 7천만 원)의 예산을 확보해 노인일자리사업을 추진 중이며 지난 1월부터 3,155명이 참여하고 있다.

시 관계자는 “어르신 복지에서 일자리 연계의 중요성이 커져가고 있다. 건강하고 활기찬 노후생활에 기여할 수 있도록 참신한 일자리를 발굴하고, 일자리 수를 늘리는 데 역점을 두고 추진하겠다”며 “일자리 수행기관과 함께 참여 어르신들이 안전하게 활동할 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 시는 코로나19 사회적 거리두기 3단계 격상 및 폭염으로부터 참여자의 안전을 위해 지난 27일부터 오는 8월 8일까지 노인일자리사업을 일시 중단한다.

