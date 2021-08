전국 경찰관서에 인권전담부서 설치…"국민 인권보호 강화"

경찰 직제 개편 시행

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 전국 경찰관서에 인권 전담부서를 설치하고 인권보호 시스템 조기 안착을 도모한다.

경찰청은 지난달 30일 시행된 직제 개편에 따라 현행 시·도경찰청 청문감사담당관은 청문감사인권담당관으로, 경찰서 청문감사관은 청문감사인권관으로 명칭이 변경돼 인권보호 관련 업무를 전담 처리한다고 3일 밝혔다.

경찰은 직제 명칭에 '인권'을 명시적으로 반영해 현행 감사·사정 비위·민원업무에 치중됐던 업무와 역할을 경찰 활동 전반의 ▲인권보호와 개선에 관한 사항 ▲인권침해 사항에 대한 조사와 처리까지 역할을 확대할 방침이다.

이에 따라 청문감사인권담당관 등은 치안현장의 인권 관련 정책을 총괄하면서 국민의 인권 관련 요구를 청취할 '현장인권상담센터를 설치·운영하고, '인권침해 전담 조사팀'을 운영해 경찰 활동 전반의 인권침해 사안에 대한 조사를 지휘한다.

또 '유치인 면담제'를 통해 경찰서에 유치되는 피의자의 체포·조사·입감 등 수사 절차에서 인권침해 여부를 감시하고 고충을 해소하는 등 내부통제 기구로서 역할을 수행하게 된다.

경찰청 관계자는 "국민의 인권보호 강화를 위해 경찰청 내 직제를 개편하고 인권 관련 업무와 역할을 명시적으로 부여하는 것"이라고 설명했다.

