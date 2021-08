“밤 9시 부산서 다낭으로 출근해요” LCC 유튜브 구독자 1위 에어부산 채널 ‘飛上’

유튜브 구독자 2년만에 5만명 … 애칭 공모 이벤트



‘베트남 다낭 비행 브이로그’ 조회 수 277만 뷰 돌파

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “밤 9시 우린 베트남 다낭에서 한국으로 출근한다.”

“2년 전 집 앞 주차장에서 차를 빼주다 본 적이 있는데 첫 비행에서 또 인연이 돼 결국 결혼했지요.”

한 항공사 유튜브 채널의 인기가 예능프로 못지않게 비상(飛上)하고 있다. 승무원의 생활을 다큐멘터리 같은 스토리텔링으로 풀어내 재미를 더하고 있기 때문이다.

에어부산 유튜브 채널이 2년여 만에 구독자 수 5만명을 돌파하며 고객과의 주요 소통 채널로 뜨고 있다.

에어부산은 2019년부터 본격적으로 유튜브 채널을 통해 고객과 소통을 시작했다.

항공사만이 보여줄 수 있는 ‘항공사 특화 콘텐츠’에 유튜브 감성의 재미요소를 첨가하면서 구독자 수가 급성장했다.

지난 7월 말 본격 운영 2년여 만에 구독자 수가 10배 증가해 5만명을 돌파했다.

현재 에어부산 유튜브 채널은 국내 LCC 유튜브 채널 중에서 가장 많은 구독자를 보유하고 있다.

국제선 레이오버(현지 체류) 비행 영상을 담은 ‘베트남 다낭 비행 승무원 브이로그’ 영상은 조회 수 277만 뷰를 넘기고 있다. 웬만한 인기 유튜버도 기록하기 힘든 조회 수다.

에어부산에서 운용했던 A321-200 항공기를 미국에 반납하는 과정을 담은 ‘계약 끝난 비행기 반납 영상’은 조회 수가 81만 뷰에 이른다.

에어부산의 승무원과 정비사 등 사내 부부의 결혼 스토리를 담은 인터뷰 영상도 100만 뷰 가까운 조회 수를 기록하고 있다.

웬만한 광고보다 기업 이미지 홍보 효과를 톡톡히 누리고 있는 셈이다.

에어부산은 구독자 5만명 돌파를 기념하기 위해 ‘구독자 애칭 공모전’ 등 다양한 이벤트를 오는 24일까지 3주간 진행한다고 밝혔다.

구독자 애칭이란 특정 유튜브 채널의 애청자들을 친밀감 있게 부르는 팬네임으로, 채널 시청자와 친밀감을 높이기 위해 많은 유튜브 채널에서 활용하고 있다.

에어부산 유튜브 구독자 애칭 공모 이벤트는 댓글 참여를 통해 응모할 수 있다. 유튜브뿐 아니라 에어부산 인스타그램 공식 채널을 통해서도 참여할 수 있다.

접수된 구독자 애칭은 에어부산 내부 임직원 투표를 거쳐 최종 선정되며, 애칭은 향후 에어부산 유튜브 콘텐츠에서 다양하게 활용된다.

최종 선정된 애칭 응모자에게는 △국내선 왕복항공권 4매가 제공되며 그 외 당첨자들에게는 △국내선 왕복항공권 2매(1명) △에어부산 굿즈 세트(5명)가 제공된다.

또 에어부산 유튜브 채널에 출연한 에어부산 직원들의 얼굴을 그리는 ‘똥손이어도 괜찮아’ 그림대회도 진행한다.

영상에 출연한 직원의 얼굴을 그려 에어부산 이벤트 메일로 전송하는 방식이다. 당첨자에게는 △국내선 왕복항공권 4매(1명) △슈피겐 셀카봉(3명) △프린팅 에코백(10명) 등을 증정한다.

이벤트 당첨자 발표는 오는 9월 10일 에어부산 유튜브와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr