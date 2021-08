'자전거 타고 경기도 여행'‥ 광역 자전거길 내년 준공

용인~이천 20.9km· 여주 5.4km ‥ 자연 경관 즐기며 라이딩



[아시아경제 라영철 기자] 경기도의 '동남축 광역 자전거 도로망' 설계가 마무리 단계에 돌입하며, 사업 추진이 본격화한다.

3일 경기도에 따르면, '동남축 광역 자전거 도로망'은 총 80여 억 원(도비 30%, 시군비 70%)을 투입해 지역 간 단절된 자전거 도로망을 연결, 경기도를 원형으로 순환하는 자전거길이다.

용인시 처인구 삼가동에서부터 이천시 호법면 장암천 합류지점까지를 잇는 20.9km와 여주시 흥천면 하다리에서 금산면 이포리까지 5.4km를 연결하는 총 26.3km 구간이다.

도는 현재 용인~이천 20.9km 구간 설계를 마쳤고, 여주 구간 5.4km는 8월 중 설계를 완료할 예정이다. 산지, 농지전용 협의 등 행정 절차를 거쳐 내년까지 공사를 완료할 계획이다.

특히 여주 구간은 여주시와 지역주민 의견을 최대한 반영, 이용자들이 남한강의 자연경관을 즐기며 라이딩이 가능하도록 했다.

또한, 용인~이천 구간은 기 설치된 자전거 도로와의 연계를 통해 최대한 하천을 따라 라이딩하는 방안을 설계에 반영했다.

아울러 자전거 교통사고 예방과 이용자 편의를 위해 자전거 도로 내 안전 시설물과 일정구간마다 휴게시설을 설치할 계획이다.

도 관계자는 "동남축 광역 자전거 도로망이 완공되면, 자전거를 이용해 경기도 곳곳의 자연과 문화·역사 자원을 만끽할 수 있는 새로운 랜드마크로 급부상할 것"이라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr