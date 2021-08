롯데百, 추석 선물세트 예약판매 시작…최대 60% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 6일부터 26일까지 전 점에서 추석 선물세트 사전 예약 판매를 실시한다고 3일 밝혔다.

축산, 과일, 수산 등 신선식품 68여종과 건강식품 60여종, 주류 10여종, 가공식품 60종 등 200품목을 판매한다. 대표 상품으로 한우 토마호크·티본스테이크세트와 한우·울릉명이세트를 선보이며 사전예약 시 15% 할인된 가격 구매할 수 있다. 아리수 사과와 황금배, 신고배 3종을 혼합한 세트를 34% 할인된 가격에 판매한다.

선물세트 사전예약 판매는 정상가격 대비 최소 10%에서 최대 60% 가량 저렴하게 구매할 수 있어 큰 인기를 끌고 있다. 실제 지난해 추석 선물세트 사전 예약 매출은 전년동기대비 26.9% 증가했다.

롯데백화점 관계자는 “추석과 설 등 명절 선물세트 대목이 사전 예약 판매부터 시작되기 때문에 이 기간 실적이 전체 매출을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 되고 있다”며 “미리 명절 선물을 준비하는 고객들은 사전 예약 판매를 통해 많은 혜택을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

