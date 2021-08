라이즈 호텔, 아이스크림 '스키니피그' 제공 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 라이즈 오토그래프 컬렉션은 저칼로리 아이스크림 브랜드 '스키니피그'와 함께 '썸머라이즈 패키지(SUMMERYSE PACKAGE)'를 선보인다고 2일 밝혔다.

'썸머라이즈 패키지'는 칼로리와 당 수치는 가볍지만 달콤함은 그대로 유지한 아이스크림 브랜드 '스키니피그'를 제공하는 패키지다. 호텔 측은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 달콤한 호캉스를 즐길 수 있도록 이번 패키지를 기획했다고 설명했다.

라이즈 호텔 크리에이터 룸이나 에디터 룸 중 1박이 가능하며 투숙객에게는 '스키니피그' 파인트 1개를 제공한다. 라이즈 호텔 라이프스타일을 반영한 티셔츠 2장과 부채 2장도 증정한다. 예약 및 투숙은 9월30일까지 가능하다. 패키지 구매 및 예약 관련 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한지웅 라이즈 호텔 컬처팀 매니저는 "무더운 날씨 여름 휴가가 어려운 고객들을 위해 도심 속에서 즐길 수 있는 달콤한 호캉스 패키지를 준비했다"며 "이번 상품으로 지친 일상 속 피로를 잠시나마 해소하고 시원한 여름 보내길 바란다"고 말했다.

한편 라이즈 호텔은 라이프스타일 뷰티 브랜드 논픽션(Nonfiction)과 협업을 통해 '젠틀나잇(Gentle Night)' 라인업을 라이즈 호텔 인테리어와 논픽션 브랜드 특유의 패턴이 적용된 디자인의 트래블 파우치에 선보인 바 있다. 이외에도 아트 크루 브랜드 '아이앱 스튜디오(IAB STUDIO)'와 협업해 굿즈를 자체 제작하기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr