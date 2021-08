[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 자체 홈페이지 회원들을 위한 혜택 강화를 위해 ‘웰컴 백 이벤트’를 진행한다고 2일 밝혔다.

최근 3개월 이상 홈페이지 로그인 이력이 없는 회원을 대상으로 여기어때 숙박권 5000원 할인 쿠폰을 선물한다.

할인 쿠폰은 여기어때에서 5만원 이상 결제 시 사용 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr