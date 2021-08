[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오삼광 호남대학교 경찰행정학과 교수가 법무부 법무보호위원으로 위촉됐다.

2일 호남대에 따르면 오 교수는 앞으로 3년간 갱생보호대상자 취업지원·직업훈련·원호지원, 출소예정자의 원활한 사회복귀를 위한 사전상담·심리치료를 맡게 된다.

또 갱생보호대상자 자녀를 위한 학습지도 등의 활동을 통해 지역사회와 함께하는 범죄예방 정책이 실현될 수 있도록 적극적으로 지원해 나갈 예정이다.

