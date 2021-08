[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최형식 담양군수는 인종차별 반대 캠페인 ‘리브투게더(Live Together) 캠페인’에 동참했다고 2일 밝혔다.

리브투게더 캠페인은 코로나19 장기화에 따라 전 세계적으로 증가하고 있는 인종차별 혐오범죄에 대응하기 위해 유네스코와 외교부에서 시작된 글로벌 인종차별 반대 릴레이 캠페인이다.

전찬걸 경북 울진군수의 지명을 받은 최형식 군수는 인종차별에 반대하는 메시지가 담긴 피켓을 들고 찍은 사진을 SNS에 게시해 동참을 호소했다.

최형식 군수는 “단지 피부색이 다르다는 이유로 받는 혐오와 인종차별은 사라져야 한다”며 “코로나19 극복과 함께 다름을 인정하고 함께하는 포용의 사회로 거듭나길 바란다”고 말했다.

최형식 담양군수는 다음 캠페인 주자로 담양교육지원청 김철주 교육장을 지목했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr