[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 캠핑족을 대상으로 하는 ‘8월 여름사냥 이벤트’를 진행한다고 2일 밝혔다.

이벤트 대상은 한국씨티은행 상품을 하나 이상 보유한 고객이다. 이달 모바일 쿠폰함에서 경품응모 쿠폰을 받아 응모하면 참여할 수 있다.

상품은 랜턴과 텐트 등이다. 매주 당첨자는 매주 수요일마다 한국씨티은행 사회관계망서비스(SNS)로 공개한다. 매주 월요일에는 커피 쿠폰도 선착순으로 제공한다.

한편 이번 달까지 은행 상품에 가입하면 신세계 상품권 모바일교환권을 지급한다. ‘씨티 레벨업 통장’을 모바일 애플리케이션(앱)으로 개설하면 내년 8월 말 통장 잔액에 따라 최대 20만원 상당의 상품권을 지급한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr