[클릭 e종목]"대교, 2분기 점진적인 실적 회복세 뚜렷...목표가 ↑"

이베스트투자증권은 2일 대교에 대해 코로나19 영향에서 벗어나 점진적인 실적 회복세를 보이고 있다고 평가했다.

정홍식 이베스트투자증권 연구원은 2일 "대교의 2분기 실적은 매출액 1611억원, 영업손실 1억원을 기록했다"며 "코로나19 영향으로 실적이 급감했던 작년 2분기에 대한 기저 효과와 적자 사업인 전집 방판 개편, 인건비 절감 효과 등으로 영업이익 적자 폭이 감소했다"고 밝혔다.

주력 사업인 눈높이 부문의 경우 매출액 1211억원, 영업이익 22억원으로 작년 눈높이 부문 영업이익 55억원 대비 33억원이 감소했다. 정홍식 연구원은 "써밋시리즈(디지털 수업) 광고 비용 27억원이 반영된 것으로 파악된다"며 "써밋 수학 등 상대적으로 고가인 디지털 수업의 비중이 지난해 말 20.8%에서 올 6월 23.1%로 확대됐다"고 설명했다. 이에 따라 평균 판매 단가가 1년 동안 2.9% 상승을 보였고 코로나19 이후 급격히 감소한 과목수(학생수)는 전년 동기 대비 비슷한 수준을 보이고 있다는 분석이다.

하지만 우량한 자산가치가 돋보인다는 평가다. 정 연구원은 "자산가치 4532억원에 대한 주당가치는 5350원으로 현재 주가를 상회하고 있다"며 "주가는 자산가치 관점에서 저평가로 해석할 수 있어 목표주가를 5000원으로 상향한다"고 밝혔다.

