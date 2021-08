또 '페미니즘' 설전…진중권 "국민의힘 아닌 남근의힘?" vs 이준석 "적당히 좀 해라"

野 대변인 "안산 논란 핵심은 '남혐 용어'"…진중권 "대형 사고"

[아시아경제 허미담 기자] 과거 페미니즘 논쟁을 벌여온 이준석 국민의힘 대표와 진중권 전 동양대 교수가 1일 '2020 도쿄올림픽' 양궁 3관왕인 안산(20·광주여대) 선수를 둘러싼 논란에 대해 설전을 주고받았다.

앞서 양준우 국민의힘 대변인은 지난달 30일 페이스북에 글을 올려 안 선수를 향한 온라인 공격에 대해 "논란의 시작은 허구였으나, 이후 안 선수가 남혐(남성 혐오) 단어로 지목된 여러 용어들을 사용했던 것이 드러나면서 실재하는 갈등으로 변했다"고 지적했다.

그는 "논란의 핵심은 '남혐 용어 사용'에 있고, 레디컬 페미니즘(급진적 여성주의)에 대한 비판에 있다"며 "양극단 세력의 목소리를 몰아내고 여성과 남성 간의 교집합을 찾아서 이 갈등을 치유해야 한다. 너무 피곤한 세상이 돼버렸다. 올림픽 영웅조차도 이 첨예한 갈등에서 자유롭지 못하게 변해버린 사회에 유감"이라고 밝혔다.

그러자 진 전 교수는 다음 날 자신의 페이스북을 통해 "이준석표 토론배틀로 뽑힌 대변인이 대형 사고를 쳤다"며 "이게 공당의 대변인 입에서 나올 소리인가"라고 비판했다. 양 대변인은 국민의힘의 '나는 국대다' 토론배틀을 통해 대변인으로 뽑혔다.

이에 양 대변인은 "고의로 보고 싶은 것만 보시면 곤란하다"며 "제가 이야기한 건 이 논쟁의 발생에서 '숏컷'만 취사선택해서, '여성에 대한 혐오다'라고 치환하는 일부 정치인들에 대한 비판이었다"고 반박했다.

이후 진 전 교수는 재차 페이스북에 글을 올려 "국민의힘이 아니라 남근의힘?"이라며 "남근의힘 대변인께서 '혐오'라는 말을 그저 '미움', '경멸', '모욕' 정도로 이해하는 모양"이라고 비꼬았다.

그는 "특정한 집단에 대한 경멸적, 모욕적 표현이 곧 '혐오 발언'이 되는 것은 아니다. 그 발언이 특정 인구집단에 대한 구체적인 차별과 폭력으로 이어질 위험이 있을 때, 비로소 그 경멸적 표현을 '혐오' 발언이라 부르는 것"이라며 "이런 상식도 갖추지 못한 이가 공당의 대변인을 하고 있으니"라고 비판했다.

이에 이 대표는 해당 게시글에 "적당히 좀 해라. 페이스북 정지 또 먹는다. 무슨 남근의힘 드립을…"이라고 댓글을 달았다.

그러자 진 전 교수는 양 대변인이 이 대표의 지시로 문제의 글을 작성한 것인지 물었고, 이 대표는 "대변인들한테 방송 좀 많이 나가라는 갈굼은 해도 특정 의견을 주장하라는 지시는 안 한다. 이준석의 본질은 귀차니스트라서"라고 답했다.

진 전 교수는 "'대변인'은 누군가를 '대변'해서 말하는 사람이다. 당을 대변하는 것도 아니고, 대표를 대변하는 것도 아니라면, 그분이 개인 입장을 말한 건가"라고 되물었다.

이 대표는 "이준석이 여기다가 '진중권 바보'라고 써도 그게 당을 대표해서 한다고 생각 안 한다"며 "정용진 부회장이 SNS를 익살스럽게 써도 그게 신세계 공식입장이 아니다. 다들 그런 거 구분 잘하는데 왜 못하고 오버하느냐"고 비판했다.

이 대표는 이어 "애초에 이준석이 한마디도 안 했는데 정의당에서 이준석한테 '입장 밝혀라'고 하는 그런 게 난센스"라고 했다.

한편 이 대표와 진 전 교수는 지난 6·11 전당대회 국면에서도 여성할당제 등을 놓고 사회관계망서비스(SNS)에서 설전을 벌인 적이 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr