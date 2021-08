[아시아경제 임온유 기자] 레슬링 최중량급 간판 김민석(28·울산남구청)이 올림픽 1라운드에서 탈락했다.

김민석은 1일 일본 지바의 마쿠하리 메세 A홀에서 열린 2020 도쿄올림픽 레슬링 그레코로만형 남자 130㎏급 16강 아민 미르자자데(이란)과 경기에서 0-6으로 패했다.

김민석은 1피리어드 2분 45초를 남기고 소극적인 공격을 펼쳤다는 이유로 반칙 판정을 받고 1점을 내줬다.

이후 파테르 자세에서 연거푸 허리 돌리기 기술로 4점을 잃으면서 0-5까지 밀렸다.

2피리어드에서도 경기 양상은 비슷했다.

김민석은 경기 종료 2분 49초를 남기고 밀어내기로 1점을 허용해 0-6으로 점수 차가 벌어졌다.

김민석은 남은 시간 동안 있는 힘을 다해 역전을 노렸지만 여의치 않았다.

