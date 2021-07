농협은행, 창립60주년 기념 '슬기로운 연금생활' 개인형IRP 행사

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 농협 창립 60주년을 맞아 개인형 IRP 고객을 대상으로 '슬기로운 연금생활'이벤트를 2일부터 다음달 30일까지 실시한다고 1일 밝혔다.

응모대상은 이벤트 기간 중 ▲농협은행에서 개인형IRP를 신규로 가입한 고객(10만원 이상 신규 및 자동이체등록·카카오톡 수신 선택) ▲타사 IRP(연금저축 포함)에서 100만원 이상 농협은행으로 계좌이체한 고객 ▲농협은행에서 개인형IRP를 보유하고 있던 고객으로 이벤트 기간 동안 100만원 이상 납입하거나 10만원 이상 납입 후 펀드상품을 포함하여 운용 지시한 고객 대상으로 진행하며 NH스마트·인터넷뱅킹 및 올원뱅크를 통해 응모 가능하다.

경품은 ▲1등 LG오브제 컬렉션 무선청소기(1명) ▲2등 스마트카라 음식물처리기(2명) ▲3등 발뮤다 토스터기(3명) ▲4등 스타벅스 커피쿠폰(1000명)을 제공한다.

민병도 농협은행 퇴직연금부장은 “농협 창립 60주년을 맞아 고객들의노후준비와 절세혜택을 위한 개인형IRP 가입고객 경품 이벤트를 마련했다.”며, “앞으로도 고객들의 소중한 연금자산 관리를 위해 더 나은 상품과 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

