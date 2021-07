[아시아경제 문혜원 기자] 제주에서 트레킹을 하던 50대 남성이 계곡 아래로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

31일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 11시 50분께 서귀포시 남원읍 신례리 효명사 인근에서 트레킹을 하던 A(57)씨가 내리막길에서 발을 헛디뎌 계곡 아래로 추락했다.

A씨 일행의 신고를 받고 출동한 119구조대는 오후 1시 30분께 현장에 도착한 뒤 로프 등을 이용해 오후 1시 55분께 A씨를 구조했지만 A씨는 이미 숨진 상태였다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr