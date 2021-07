[아시아경제 박현주 기자] 다이빙 대표팀의 김수지가 우리나라 여자 다이빙 선수 최초로 올림픽 예선을 통과했다. 30일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 다이빙 여자 3m 스프링보드 예선에서 5차 시기 합계 304.20점을 받아 총 27명의 출전 선수 중 7위를 했다. 1차 시기에서 공동 15위로 시작한 김수지는 2차 시기에서 65.10점을 받아 8위를 했다. 이어진 4차 시기에선 실수 없는 연기로 순위를 7위로 끌어올렸다. 김수지는 31일 준결승에 진출한다.

