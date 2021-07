[아시아경제 이선애 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 500 등락률 -0.29% 거래량 988,837 전일가 171,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오'외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표! close 가 올해 2분기 영업이익 661억5500만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 30일 공시했다. 매출은 1446억원으로 전년 동기보다 277.2% 증가, 당기순이익은 528억1200만원으로 흑자전환했다.

