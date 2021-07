유비케어, 2분기 영업익 35억원…전년比 49.3% ↑

병의원 EMR·의료기기 유통·제약 데이터 사업 등 고르게 성장

[아시아경제 김지희 기자] 유비케어는 연결재무제표 기준 2분기 영업이익이 35억원으로 전년 동기 대비 49.3% 증가했다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7.1% 늘어난 274억원으로 집계됐다.

전 사업 부문이 고르게 성장하며 수익성 개선을 이뤘다. 사업 부문 별로 보면 병·의원, 약국 EMR(전자의무기록) 139억원, 의료기기 유통 109억원, 제약·데이터 사업 26억원을 기록했다. 각각 7.8%, 5.4%, 10.3%씩 성장했다. 특히 병·의원, 약국 부가 사업 매출이 늘었으며 의료 소모품 온라인 쇼핑몰과 디지털 제약 마케팅 솔루션의 판매 실적이 개선됐다.

유비케어 관계자는 “코로나19로 위축됐던 영업 활동이 정상화되며 실적 상승을 견인했다”며 “하반기에도 실적 개선세가 이어질 것”이라고 말했다.

한편 유비케어는 병·의원, 약국 디지털화의 핵심파트너로 주력 분야인 EMR 외에도 유통, 제약·데이터, 디지털 헬스케어 플랫폼 등 의료 헬스케어 산업의 사업 포트폴리오를 확대해 가고 있다.

