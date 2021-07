[속보] 18~49세 접종 사전예약, '10부제' 시행

'생년월일 끝자리' 기준

생일 9·19·29일부터… 8월9일 예약 시작

속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응추진단은 30일 '코로나19 예방접종 8~9월 시행계획'을 발표했다.

이번 계획에 따르면 18~49세 일반 국민에 대한 접종 사전예약은 다음달 9일부터 18일까지 '10부제'로 진행된다. 추진단은 "접종 일시와 의료기관 별 예약 가능한 물량을 균등하게 배분하여 접종의 편의성과 공정성을 높이고자 했다"고 설명했다.

이번 10부제는 날짜별로 해당 날짜 끝자리와 생년월일 끝자리가 일치하는 사람으로 지정됐다. 예를 들어 예약을 시작하는 다음달 9일에는 태어난 날이 9일, 19일, 29일인 경우에 예약할 수 있고, 11일에는 태어난 날이 1일, 11일, 21일, 31일인 경우 사전예약을 할 수 있다.

날짜별 예약 대상자는 매일 20시부터 익일 18시까지 예약이 가능하다. 이후 다음달 19일부터 9월17일까지도 추가 예약 및 예약 변경이 가능하다. 이때는 모든 대상자에 대한 추가 예약 및 변경이 가능하고, 10부제 예약 미참여자도 예약할 수 있다.

