전주시, 셋째아 출생축하금 100만원으로 확대 지원

첫째아 30만원, 둘째아 50만원 등 내달 13일부터 출생축하금 확대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전주시가 다음달 13일부터 출생축하금을 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원 등 출생축하금을 확대 지급한다.

전주시는 시민들의 양육 부담을 해소하고 출산 친화 분위기를 장려하기 위해 출생축하금을 확대 지급키로 했다고 30일 밝혔다.

첫째아의 경우 현행 10만원인 출생축하금이 30만원으로 3배 늘고, 둘째아 출생축하금은 30만원에서 50만원으로 20만원이 인상된다.

특히 셋째아 이상 출생축하금은 현행 30만원에서 100만원으로 3배 이상 늘어난다.

셋째아 이상 출산한 가정은 출생축하금 100만원에 더해 월 10만원씩, 12개월에 걸쳐 분할 지급되는 120만원의 자녀양육비까지 총 220만원의 지원금을 받게 된다.

지원 대상은 전주시에 출생 신고한 출생아로, 출생일 현재 출생아의 부 또는 모가 전주시에 주민등록이 돼 있어야 하며, 지원대상자인 출생아가 주민등록상 동일 세대원이어야 한다.

올해 1월부터 지난달까지 출생한 아동의 경우 별도의 신청 없이 기존에 지급받은 계좌로 인상분 만큼 소급 지원된다.

한편 전주시는 출생축하금 지급 외에도 다자녀 가정에 △전주동물원·자연생태박물관·경기전 입장료 면제 △공영·부설주차장 주차요금 50% 감면 △전주시 체육시설 이용료 50% 감면 △상하수도 사용료 감면 등의 혜택을 제공하고 있다.

