한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,200 전일대비 550 등락률 -1.32% 거래량 1,677,510 전일가 41,750 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, OLED 소재 시장 진출…태양광 고전에 실적 예상치 하회(종합)[컨콜] 한화솔루션 "하반기 폴리에틸렌계열 약세 전망…변수는 백신 접종과 물류""한화솔루션, 2Q 매출 사상 최대…태양광 3분기 연속 적자 close 은 한화글로벌에셋의 주식 298만2550주를 약 1917억원에 추가 취득한다고 29일 공시했다. 주식 취득 뒤 한화솔루션의 한화글로벌에셋 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 6일이다.

