경상국립대 행정학과 최상한 교수, 제12대 한국행정연구원 원장 선임

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시 경상국립대학교 행정학과 최상한 교수가 제12대 한국행정연구원 원장으로 선임됐다.

국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 제308차 이사회를 열어 이같이 결정했다고 29일 밝혔다.

신임원장의 임기는 3년이며 경영 성과와 연구실적 등에 대해 매년 경제·인문사회연구회의 평가를 받게 된다.

최 원장은 대통령소속 자치분권위원회 부위원장, 대통령 직속 정책기획위원회 한국판 뉴딜 국정자문단 부단장, 한국지방정부학회 부회장, 경상국립대 사회과학연구원 원장, 한국정부학회 부회장 등을 역임한 바 있다.

또한 지난 6월 전국시장·군수·구청장협의회의 '제6회 지방자치 대'’ 시상식에서 지방분권 분야 대상을 받았고, 작년 10월 '제8회 지방자치의 날' 기념식에서는 '홍조근정훈장'을 수훈했다.

최 원장은 "국내외 연구기관과의 교류사업을 추진함으로써 국가 행정 발전에 이바지하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

