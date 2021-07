여신금융협회, 장기 연속 우수모집인 '그린마스터' 45명 선정

올해 우수모집인은 총 630명 선정

[아시아경제 기하영 기자]여신금융협회는 신용카드 우수인증모집인 제도 시행 5주년을 맞아 장기 연속 우수인증자 중 소수에게 부여되는 '그린마스터' 제도를 도입했다고 29일 밝혔다.

이번에 선정된 그린마스터는 5년 연속 우수모집인 154명 중 45명이며 인증자격은 다음 달 1일부터 1년이다. 그린마스터는 5회 연속 우수모집인 중 회원유지율 높은 순서 등 카드사 자체기준에 따라 선정한다.

여신협회는 2017년부터 신용카드 모집인의 자질 향상과 전문성 강화, 카드업계의 건전한 모집질서 확립을 위해 우수모집인 인증제도를 운영해왔다. 올해 우수모집인은 총 630명(전업모집인 8897명 중 7.1%)을 선정했으며 인증 자격 기간은 그린마스터와 동일하다. 우수모집인 제도가 도입된 이후 올해까지 5년간 인증된 우수모집인은 총 4371명에 이른다.

김주현 여신협회 회장은 "코로나19 등 어려운 영업환경에서도 건전한 모집질서를 선도한 모집인의 노고에 감사와 존경의 마음을 표한다"며 "올해 도입된 그린마스터 제도가 모든 모집인들의 귀감이 될 수 있도록 정례화해 지속 운영할 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr