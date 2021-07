[컨콜]LG전자 "LG 오브제컬렉션, 두자릿수 이상 고수익성 창출"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 +1.52% 거래량 764,568 전일가 164,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "VS사업부문, 하반기 흑자전환 목표…내년 매출 증가 기대"[컨콜]LG전자 "OLED TV 시장서 점유율 70% 수준…압도적 지위 지속"[컨콜]LG전자, “노트북 등 소비자형 IT 제품 수요 지속 유지될 것” close 는 29일 올해 2분기 실적컨퍼런스콜에서 "LG 오브제컬렉션의 매출은 지속 증가 추세에 있으며 두자릿수 이상 고수익성을 창출하고 있다"고 밝혔다.

는 또 "경쟁 심화로 인한 경쟁사의 중저가형 커버리지엔 대응하지 않고 LG의 기능, 성능 차별화로 프리미엄 브랜드를 만들 것"이라고 말했다.

