[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 2021년 하반기 시민정보화교육을 오는 9월 6일부터 12월 3일까지 진행한다고 29일 밝혔다.

교육과정은 컴퓨터와 인터넷 기초, 한글·엑셀·파워포인트 기초와 자격증 대비, 스마트폰 기초와 키오스크 사용법 등 2~4주 과정(주간·야간반)으로 거제시민이면 누구나 무료로 수강할 수 있다.

수강 신청은 8월 23일부터 시청 홈페이지 생활정보-평생교육-정보화 교육을 통해 가능하며, 컴퓨터 초보자와 어르신들을 위해 정보통신과 전화로도 받는다.

거제시 관계자는 "시민정보화교육이 계층 간 정보격차를 해소하고 시민들의 정보화 능력 향상 및 삶의 질을 높이는 데 큰 도움이 될 것”으로 시민들의 적극적인 관심과 참여를 당부했다.

