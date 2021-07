넥스트사이언스, 주주 감사 프로모션 ‘콤부차 61% 할인’ 행사

[아시아경제 유현석 기자] 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 700 등락률 -2.52% 거래량 6,432,467 전일가 27,750 2021.07.29 14:21 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 승인! 바이오 대장株 터집니다! 역대급 NEW 종목! NAVER 업고 “구글” 뛰어넘는다! ‘ㅇㅇㅇ’ 기술 확보‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 자회사 프레시코가 생산하는 건강 발효음료 ‘아임얼라이브 콤부차’의 폭발적인 판매에 힘입어 기존 주주들을 대상으로 감사 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

아임얼라이브콤부차는 홍차와 녹차를 우린 후 ‘스코비’라는 효모균을 넣어 506시간 동안 발효시켜 해독 작용과항산화 효과가 탁월하다.

청량감이 좋아 무더위를 이기는 음료로 입소문이 나면서 온라인뿐 아니라 카페, CVS(소매체인점), 할인점 등 오프라인에서도 수요가 급증하고 있으며, ODM(제조자 개발 생산), OEM(주문자 상표 부착 생산) 주문도 폭증하고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

넥스트사이언스는 아임얼라이브콤부차의 공급량을 늘리기 위해 콤부차 제 2공장 증설을 결정했다. 공장 증설을 기념해 29일 주주 감사 프로모션을 진행했다. 이날 자정에 시작된 콤부차 할인 프로모션은 주문이 폭주하면서 오전에만 2만5000병의 주문이 들어왔다. 사전에 기획한 물량이 소진되면서 추가 물량을 준비하고 있다.

넥스트사이언스 관계자는 “많은 주주와 고객들의 성원 덕분에 생산 공정을 100% 가동해도 수요량을 따라가지 못하고 있는 상황”이라며 “지난해에 이어 올해 역시 주주들과 함께 동행한다는 의미에서 주주 감사 프로모션 행사를 준비했다”고 전했다.

넥스트사이언스 주주 감사 프로모션은 아임얼라이브콤부차(PET) 20병을 정가대비 61% 할인된 금액에 판매하는 특가 행사다. 29일 단 하루만 진행하고 배송 기간은 공급 물량 부족시 다소 지연될 수 있다. 홈페이지 내 공지사항에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr