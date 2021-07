순천시 ‘2021 NEXPO in 순천’ 다른 그림 찾기 이벤트

NEXPO 박람회 포스터, 다른 부분 찾아보자!

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 ‘2021 NEXPO in 순천’의 홍보 및 박람회 공식 SNS의 활성화를 위해 박람회 포스터 다른 그림 찾기 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

‘NEXPO 박람회 포스터, 다른 부분 찾아보자!’라는 주제로 추진되는 이번 이벤트는 박람회 공식 홈페이지 및 공식 SNS(블로그·페이스북·인스타그램)를 통해 진행된다.

내달11일까지 SNS 채널의 이벤트 참여 URL에 정답을 남긴 후, 참가완료 댓글을 작성하면 된다.

정답을 맞힌 시민 중 무작위로 추첨해 당첨자를 선정하고 당첨된 200명에게 모바일 문화상품권 5000원권을 발송할 예정이다.

당첨자 발표는 내달 13일 박람회 공식 채널 게시 및 개별적으로 통보된다.

순천시 관계자는 “NEXPO 박람회 홍보를 위한 이번 이벤트에 많은 시민들의 참여를 부탁드린다”며 “앞으로도 ‘2021 NEXPO in 순천’홍보를 위한 이벤트를 지속적으로 추진해 박람회가 성공적으로 개최될 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.

한편 ‘2021 NEXPO in 순천’은 5G, AI, IoT 등 첨단기술을 적용하여 미래의 삶을 한 발 앞서 경험할 수 있는 4차산업혁명박람회로 오는10월 16일에 개막하여 5일간 운영된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr