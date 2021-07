현대차-현대일렉트릭, 발전용 수소연료전지 패키지 개발 협력

디젤 발전기가 주력인 이동형 발전기 시장서 수소연료전지 기반 패키지 개발·상용화 추진

이동형 발전기, 항만 육상 전원공급 장치 등 적용

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 현대일렉트릭과 함께 발전용 수소연료전지 패키지 개발 및 상용화에 나선다.

현대차는 김세훈 연료전지사업부 부사장, 조석 현대일렉트릭 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 '발전용 수소연료전지 패키지 상용화를 위한 양해각서(MOU)' 체결식을 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 현대차 차량에 적용된 연료전지(PEMFC)를 기반으로 발전용 수소연료전지 시스템 패키지를 개발하고, 이를 이동형 발전기나 항만 육상 전원 공급장치에 활용해 전력을 필요로 하는 다양한 곳에 공급하는 것을 목표로 한다.

특히 양사는 디젤 발전기가 주를 이루는 이동형 발전기 시장에서 수소연료전지 기반의 발전시스템을 공급, 건설 현장이나 항만 시설 등 다양한 산업분야에 친환경 수소 에너지를 보급한단 계획이다.

이를 위해 현대차는 연료전지시스템 공급과 기술 지원을, 현대중공업그룹 산하 현대일렉트릭은 연료전지를 탑재한 발전용 패키지 개발과 이를 이동형 발전기와 항만 육상 전원 공급장치 등에 적용하는 사업모델 개발을 담당한다.

김 부사장은 "최근 전세계적으로 화두가 되고 있는 탄소 저감에 기여하기 위해 양사가 친환경 발전분야에서 협업을 공고히 해나갈 수 있기를 바란다"면서 "현대자동차는 글로벌 최고 수준의 수소 연료전지 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 진출해 수소 경제를 조기에 구현할 수 있도록 일조할 것"이라고 밝혔다.

조 대표도 '이번 협약은 글로벌 모빌리티 수소 연료 전지 시장을 선도하고 있는 현대자동차와 협력해 친환경 수소 발전 시장을 개척하는 첫 걸음"이라며 "현대일렉트릭은 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 다양한 신사업 모델을 개발, 전력시장에서 녹색바람을 일으켜 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 한 축으로 삼을 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr