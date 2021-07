[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 새로운 형태로 피자를 즐길 수 있는 ‘피자 라이스볼’ 4종을 출시한다고 29일 밝혔다.

30일 출시되는 피자 라이스볼 4종은 고소한 갈릭 버터 라이스 위에 도미노피자의 베스트 토핑과 치즈를 듬뿍 올려 겉은 피자지만 속은 밥인 이색적인 제품이다. 특히 간편한 볼(Bowl)에 담겨 어디서나 먹기 편한 것이 특징이다.

피자 라이스볼은 프리미엄 2종 ‘블랙타이거 슈림프 피자 라이스볼’, ‘블랙앵거스 스테이크 피자 라이스볼’과 클래식 2종 ‘포테이토 피자 라이스볼’, ‘뉴욕 오리진 피자 라이스볼’로 다양하게 구성됐다.

프리미엄 2종은 각 1만800원, 클래식 2종은 각 8800원에 판매된다.

