[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품이 로제불닭 간편식 2종 로제불닭떡볶이와 로제불닭납작당면을 출시했다고 29일 밝혔다.

삼양식품의 로제불닭 간편식 2종은 토마토소스에 크림을 넣어 만든 로제소스 대신 한국인의 입맛에 맞게 불닭, 고추 그리고 크림으로 만든 K-로제소스를 활용한 제품이다. 꾸덕한 질감을 잘 나타내기 위해 액상소스와 함께 후첨분말을 별도로 구성했다.

로제불닭떡볶이는 쌀떡에 크림과 베이컨의 풍미가 더해진 한국식 로제떡볶이의 맛을 구현했다. 로제불닭납작당면은 납작당면에 후첨분말을 넣어 크림의 부드러운 맛을 한층 강조했다.

